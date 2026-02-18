Es tendencia:
Seleccion Ecuador

La contundente respuesta de Beccacece a la polémica de Gonzalo Valle: “Hizo algo que no correspondía…”

Sebastián Beccacece dejó este mensaje para Gonzalo Valle tras la detención del portero ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

© GettyImages/ Edit BVLa contundente respuesta de Sebastián Beccacece a Gonzalo Valle

Gonzalo Valle terminó preso por manejar en estado de ebriedad. El portero ecuatoriano fue condenado a 20 días de cárcel en uno de los mejores momentos de su carrera. En medio de todas las especulaciones, ahora Sebastián Beccacece le mandó este mensaje.

Había mucha incertidumbre con lo que Beccacece podría hacer con el arquero. Ahora el entrenador eliminó todos los rumores y le avisó al portero de Liga de Quito, que lo seguirán juzgando por lo que pueda hacer en su club en estos partidos de la LigaPro.

Gonzalo hizo algo que no correspondía. Recibió una sanción a nivel país y ya la cumplió. Ahora sigue trabajando con su equipo. hay momentos que nos vamos a equivocar, lo importante es ver cómo está cuando esté representando al grupo en la Selección”, avisó el DT.

Beccacece no le cerró la puerta al arquero ecuatoriano: “Tuvo una situación que no corresponde, recibió una sanción y a cumplió. Ahora tendrá que hacer las cosas como las hizo para estar en estos lugares. Tanto en rendimiento deportivo como a nivel de comportamiento“, agregó el entrenador.

Ahora serán semanas claves para que Gonzalo Valle primero recupere su lugar en Liga de Quito y luego en la Selección de Ecuador. El portero debe primero volver a estar al 100% desde lo físico y luego disputar el puesto de titular en Liga de Quito con Alexander Domínguez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Alejandro Sanz cambia todos los planes del debut de Emelec en la LigaPro

La Selección de Ecuador jugará en marzo por la doble fecha FIFA donde enfrentará a Marruecos y Países Bajos. Este es el calendario y horarios de los partidos:

  • Marruecos vs Ecuador el 27 de marzo de 2026
  • Países Bajos vs Ecuador el 31 de marzo de 2026

Los arqueros que ha convocado Beccacece

Sebastián Beccacece ha convocado en los últimos meses hasta a 4 arqueros, aunque la base de 3 para el Mundial de 2026 está muy clara. El DT seguramente contará para este torneo con: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

En síntesis:

  • Gonzalo Valle cumplió una condena de 20 días de cárcel por conducir en estado de ebriedad.
  • Sebastián Beccacece confirmó que el portero mantiene posibilidades de ser convocado a la Selección.
  • La Selección de Ecuador enfrentará a Marruecos y Países Bajos en la fecha FIFA de marzo.
Jose Cedeño Mendoza
