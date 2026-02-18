Barcelona arrancó el año oficialmente con el partido vs. Argentinos Juniors por Copa Libertadores. La expectativa era total pero al final fue derrota 0-1 de los ‘toreros’ y los hinchas no perdonaron a varios jugadores.

De los más señalados fue Darío Benedetto, el argentino arrancó desde titular pero fue intrascendente en ataque, además de verse superado varias veces por los defensas. Sergio Núñez en su ingreso generó mayor peligro según los aficionados.

Renovaron a ambos centrales pero parece que otra vez la defensa será un problema para Barcelona. Javier Báez y Lucas Sosa también sacaron calificaciones negativas para los hinchas.

Finalmente, pese a que le destacaron la actitud, Joao Rojas no pudo ser un factor diferenciador ya de regreso en su posición natural de enganche. En la pretemporada jugó de falso 9.

La vuelta será la siguiente semana en La Paternal, Barcelona deberá ganar al menos por la mínima para forzar los penales. Su rival saldrá de la llave entre Nacional de Potosí y Botafogo.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

