Emelec no renuncia al fichaje de Miller Bolaños para la siguiente temporada pero debe apurarse porque ya hay un tercer equipo que quiere al jugador. Otro campeón de LigaPro quiere a Bolaños para el 2026.

Según el periodista Martín Rodríguez, Miller Bolaños está en planes de El Nacional para la próxima temporada. El club ‘militar’ buscará regresar a primera división y quieren contar con el enganche.

Bolaños ya jugó en la Serie B el año pasado con Guayaquil City, con quiénes ascendió como campeones a la primera categoría. Los ‘ciudadanos’ también quieren contar con el regreso del futbolista.

Con esto ya es el cuarto equipo que se interesa en Miller Bolaños según rumores, estos son: Emelec, Barcelona, El Nacional y Guayaquil City. El deseo del jugador es volver a Emelec.

Los temas que están pendientes entre Emelec y el jugador son, el tiempo de contrato, un acuerdo de pagos de valores pendientes. El salario ya fue acordado y el futbolista aceptó los términos del club.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

