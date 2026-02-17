Es tendencia:
Emelec

Mientras negocia con Emelec, otro campeón de LigaPro va por Miller Bolaños

El volante ecuatoiriano Miller Bolaños parece que será la nueva novela del mercado de LigaPro con un tercer equipo interesado.

Por Gustavo Dávila

Mientras negocia con Emelec, otro campeón de LigaPro va por Miller Bolaños Foto: Getty
Emelec no renuncia al fichaje de Miller Bolaños para la siguiente temporada pero debe apurarse porque ya hay un tercer equipo que quiere al jugador. Otro campeón de LigaPro quiere a Bolaños para el 2026.

Según el periodista Martín Rodríguez, Miller Bolaños está en planes de El Nacional para la próxima temporada. El club ‘militar’ buscará regresar a primera división y quieren contar con el enganche.

Bolaños ya jugó en la Serie B el año pasado con Guayaquil City, con quiénes ascendió como campeones a la primera categoría. Los ‘ciudadanos’ también quieren contar con el regreso del futbolista.

Con esto ya es el cuarto equipo que se interesa en Miller Bolaños según rumores, estos son: Emelec, Barcelona, El Nacional y Guayaquil City. El deseo del jugador es volver a Emelec.

Los temas que están pendientes entre Emelec y el jugador son, el tiempo de contrato, un acuerdo de pagos de valores pendientes. El salario ya fue acordado y el futbolista aceptó los términos del club.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Miller Bolaños fue anunciado en Emelec 2026 hace pocos meses. Foto: Emelec.

En resumen

  • Miller Bolaños está en los planes de El Nacional para la temporada 2026.
  • El futbolista ascendió a primera categoría el año pasado con Guayaquil City.
  • Los clubes interesados en Bolaños son Emelec, Barcelona, El Nacional y Guayaquil City.
Gustavo Dávila
