VIDEO | Joel Ordóñez se mandó un insólito autogol que casi le cuesta al Brujas en la Champions League

Joel Ordóñez volvió a ser titular en esta jornada de Champions League. El ecuatoriano arrancó en el once inicial en el partido ante Atlético de Madrid. Aunque no fue un encuentro fácil, el tricolor casi lo termina complicando más con un insólito autogol.

Brujas empezó perdiendo 2 a 0 contra Atlético de Madrid, luego el equipo belga se pudo recuperar y puso el encuentro 2 a 2. Sin embargo, en un ataque de Atlético de Madrid, Ordóñez quiso despejar la pelota y la terminó mandando contra su propio arco.

El central ecuatoriano estaba bien posicionado y con una relativa calma para despejar la pelota, sin embargo, se apuro por la presencia de Sorloth y mandó la pelota a su arco. El portero se quedó sin reacción y viendo al ecuatoriano tras este importante error.

No obstante, el conteo de daños no fue tan grave para el ecuatoriano, puesto que, sobre el minuto 89′ Tzolis terminó salvando a Brujas y marcando el tanto del empate que deja todo abierto para jugar en la vuelta. Fue 3 a 3 y se define en España en Madrid.

Tweet placeholder

Joel Ordóñez es uno de los mejores centrales con mayor proyección en Europa. El ecuatoriano estuvo muy cerca de diferentes movimientos en este mercado, pero ninguno se acabó de dar. Quizás después del Mundial 2026, vuelve a cambiar de equipo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

ver también La contundente respuesta de Beccacece a la polémica de Gonzalo Valle: “Hizo algo que no correspondía…”

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado 30 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 2 goles y lleva en cancha más de 2.400 minutos. Para la vuelta en España, el central podría nuevamente ser titular.