Mientras Messi puede ganar ocho títulos en 2026, los que puede ganar Cristiano Ronaldo

Una de las más grandes rivalidades de la historia del fútbol está en la recta final, pero lejos de empezar a quedarse sin contenido, en el 2026 hay una oportunidad de oro para seguir ganando trofeos. Así que no hubo un mejor momento para comparar los títulos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pueden ganar este año.

El primero que puede obtener un título en el 2026 es Messi. ¡Y no sería cualquier trofeo! El viernes 27 de marzo a las 14:00 ET (16:00 ARG), la Selección Argentina jugará ante España la Finalissima, y Leo podría llegar a los 49 títulos en su carrera.

Con un año y medio de contrato por cumplir en Al-Nassr, el único objetivo de Cristiano Ronaldo no es llegar a los 1.000 goles. El delantero portugués también puede alcanzar los 40 títulos si gana todo lo que dispute este año, incluyendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Comparación entre los títulos que pueden ganar Messi y Cristiano en 2026

Lionel Messi tiene más títulos que Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

En esta ocasión, el ’10’ argentino se volvió a quedar con la victoria al tener más oportunidades. Mientras que Messi puede ganar ocho títulos en 2026 (MLS Cup 2026, Supporters’ Shield, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, Campeones Cup, Eastern Conference Cup, Finalissima y Mundial), Cristiano Ronalso puede obtener cuatro trofeos: AFC Champions League Two, Saudi Pro League, King’s Cup y la Copa del Mundo FIFA 2026.

¿Quién debuta primero en el Mundial 2026, Leo Messi o Cristiano Ronaldo?

La respuesta es Lionel Messi. La Selección Argentina debuta ante Argelia el martes 16 de junio a las 20:00 ET (22:00 ARG) en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y Portugal se estrena contra el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo el miércoles 17 del mismo mes a las 12:00 P.M. ET (14:00 ARG).

