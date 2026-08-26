Fueron campeones en Sudamérica y suenan para nuevo entrenador de Emelec

Emelec ahora sí tiene en planes a un DT campeón en Sudamérica para reemplazar a Christian Nasuti en el 2026.

Emelec tendría decidido ya un cambio de entrenador para lo que resta de la temporada, los azules trabajan para no pelear el no descenso y revelan los nuevos candidatos al puesto. Emelec iría por un cuerpo técnico campeón de Argentina.

El periodista Damián Villagra de TyC Sports dio a conocer que la dupla de entrenadores Orsi-Gómez, campeones del torneo local argentino con Platense, está en negociaciones con Emelec.

Tras quedar campeones con Platense, firmaron con Newells Old Boys, sin embargo se fueron por malos resultados. La dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi, apuntaron a situaciones ajenas a ellos.

Su segundo logro deportivo es el ascenso del Flandría en el 2015, desde el 2014 los entrenadores figuran como una dupla de directores técnicos. Desde febrero 2026 se encuentran libres.

No fue la única opción que manejaron, según Javier Ruíz, también contactaron a un ex DT del club sin revelar el nombre. Se hablaba de Guillermo Duró y Alfredo Arias de forma extraoficial.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Ahora mismo, Emelec se encuentra en puestos de descenso en el fútbol ecuatoriano, pese a todos los fichajes que hizo. El ‘Bombillo’ solo está a 5 unidades de caer en lugares de perder la categoría y es por eso la urgencia de fichar jugadores.

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Favio Orsi – Sergio Gómez, campeones de Argentina 2025.

En resumen