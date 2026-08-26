Fueron campeones en Sudamérica y suenan para nuevo entrenador de Emelec

Emelec tendría decidido ya un cambio de entrenador para lo que resta de la temporada, los azules trabajan para no pelear el no descenso y revelan los nuevos candidatos al puesto. Emelec iría por un cuerpo técnico campeón de Argentina.
El periodista Damián Villagra de TyC Sports dio a conocer que la dupla de entrenadores Orsi-Gómez, campeones del torneo local argentino con Platense, está en negociaciones con Emelec.
Tras quedar campeones con Platense, firmaron con Newells Old Boys, sin embargo se fueron por malos resultados. La dupla compuesta por Sergio Gómez y Favio Orsi, apuntaron a situaciones ajenas a ellos.
Su segundo logro deportivo es el ascenso del Flandría en el 2015, desde el 2014 los entrenadores figuran como una dupla de directores técnicos. Desde febrero 2026 se encuentran libres.
No fue la única opción que manejaron, según Javier Ruíz, también contactaron a un ex DT del club sin revelar el nombre. Se hablaba de Guillermo Duró y Alfredo Arias de forma extraoficial.
El puesto de Emelec en la LigaPro
Ahora mismo, Emelec se encuentra en puestos de descenso en el fútbol ecuatoriano, pese a todos los fichajes que hizo. El ‘Bombillo’ solo está a 5 unidades de caer en lugares de perder la categoría y es por eso la urgencia de fichar jugadores.
Favio Orsi – Sergio Gómez, campeones de Argentina 2025.
En resumen
- Emelec activó la búsqueda formal de un nuevo director técnico de jerarquía para asumir el mando de la plantilla profesional en esta temporada 2026.
- La directiva del ‘Bombillo’ analiza las primeras opciones en carpeta, priorizando entrenadores de recorrido internacional y capacidad para manejar momentos de alta presión.
- El objetivo de la institución azul es reestructurar el proyecto deportivo, devolverle protagonismo ofensivo al equipo y pelear los primeros puestos de la LigaPro.