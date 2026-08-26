Joao Rojas dejaría Barcelona y ya lo ponen en otro club de LigaPro

El extremo ecuatoriano Joao Rojas sería uno de los descartes de Barcelona pero ya lo ponen en otro equipo de LigaPro.

Joao Rojas es uno de los jugadores que dejaría Barcelona SC a finales del 2026 tras un ciclo en el que estuvo marcado por la ausencia tras la grave lesión que atravesó. Aún así para el 2027 ya hay un club que estaría interesado en ficharlo para el próximo año.

Según El Futbolero, Joao Rojas podría ser una alternativa para Guayaquil City en el 2027. El club ‘Ciudadano’ ha fichado a varios jugadores que han recuperado su nivel tras pasos en Barcelona y Emelec.

La prioridad de Joao Rojas era salir al exterior nuevamente y recuperar su nivel en Barcelona, sin embargo dos lesiones consecutivas lo alejaron de los terrenos de juego por casi dos años.

Guayaquil City acaba de desprenderse de Damián Díaz y en esa posición tendría sentido el fichaje de Joao Rojas. En tema salarial, Joao Rojas podría ganar hasta 15 mil dólares mensuales.

En Ecuador, Joao Rojas tuvo pasos por Independiente del Valle, Aucas, Emelec y luego Barcelona, mientras en el exterior estuvo en el Monterrey de México, dónde se rompió los ligamentos cuando ya conseguía regularidad.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza, Damián Díaz y José Angulo.

Publicidad