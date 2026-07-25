Joel Ordóñez todavía no tiene nuevo equipo y de momento una fuerte opción se acaba bajando de la intención de ficharlo. El ecuatoriano sonó fuertemente para llegar a Inter de Milán. Pero el gigante italiano se baja de la intención de ficharlo porque Brujas ya no quiere negociar.
De acuerdo a los últimos reportes, Brujas ya no quiere negociar con Inter, porque el club italiano ahora mismo tiene una gran oportunidad de fichar a ‘Cuti’ Romero que dejará Tottenham. Por lo cual, los campeones de la Serie A van por el argentino como prioridad.
Ante esta clasificación de objetivos en el mercado para Inter, Brujas ya no quiere negociar con los italianos, porque no ven a su jugador y esa operación como prioridad. El central ecuatoriano ya reporta con su club para comenzar la pretemporada.
Al igual que en 2024, este mercado no pinta “tranquilo” para Joel Ordóñez. El central ya mostró su intención de salir desde la temporada anterior, pero no lo quieren vender. En ese momento, el equipo más interesado en contratarlo fue el Marsella.
Joel Ordóñez fue titular en el Mundial. (Foto: GettyImages)
Ordóñez tuvo un gran mundial con la Selección de Ecuador, donde fue titular en la mayoría de los encuentros y consolidó una participación estelar. Además, el jugador también mostró un gran polivalencia, al destacar como central y también como lateral por la derecha.
Todos los equipos interesados en Joel Ordóñez
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A Joel Ordóñez no le faltan opciones para tener un nuevo equipo en la siguiente temporada. El central ecuatoriano se metió en planes de equipos de la Premier League y también de la Serie A de Italia:
- Juventus
- Inter
- Tottenham
- Liverpool
- Chelsea
Encuesta¿Joel Ordóñez debe ir a Italia o la Premier League?
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En síntesis:
- Inter de Milán descarta a Joel Ordóñez por priorizar el fichaje de ‘Cuti’ Romero.
- Brujas no negociará con Inter y retiene a Joel Ordóñez para la pretemporada.
- Juventus, Tottenham, Liverpool y Chelsea están interesados en el ecuatoriano Joel Ordóñez.