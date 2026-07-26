Barcelona y Emelec van por el mismo ecuatoriano en el exterior ¿a quién elige?

Barcelona y Emelec quieren a un nuevo delantero y ambos irían por el mismo ecuatoriano en el exterior para LigaPro.

Los grandes de LigaPro siguen en la búsqueda de refuerzos, y ahora trasciende que Barcelona y Emelec se ‘chocarán’ por el mismo jugador. Ambos clubes del Astillero van por el mismo ecuatoriano en el exterior.

Según medios locales, Daniel Valencia de América de Cali está en planes de Barcelona y Emelec para ser su nuevo refuerzo. El ecuatoriano lleva apenas un semestre en el fútbol colombiano.

Daniel Valencia fue titular apens llegó y marcó a seguidilla de partidos, sin embargo poco a poco fue perdiendo espacio. Ha jugado 23 encuentros, la mayoría como suplentes.

Anotó 5 goles entre todos los torneos, Liga BetPlay y Copa Sudamericana, antes fue goleador del Manta FC y en su momento incluso fue pedido para la Selección de Ecuador.

Barcelona y Emelec ya sumaron delanteros para este año pero ambos han sufrido la falta de goles tanto de sus titulares como de sus alternantes, por lo que buscan opciones.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Daniel Valencia – América de Cali

En resumen