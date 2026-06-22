En pleno Mundial 2026: Barcelona SC vendió a uno de sus jugadores titulares

Barcelona SC ya no cuenta con otro de sus titulares y será vendido en esta mitad de temporada.

Barcelona SC sigue trabajando en su plantilla para la siguiente temporada y ahora el equipo amarillo dejaría ir a un nuevo titular. El club se viene reestructurando pensando en el segundo semestre y a la salida de Milton Céliz, ahora hay que sumarle otra.

De acuerdo a la información Juan Francisco Rueda, Jandry Gómez tampoco continuará en Barcelona SC para este segundo semestre. El juvenil no se iría libre, sino que más bien fue vendido por el club y aún no se revelan todos estos detalles.

El futuro de Jandry Gómez estaría en el exterior, además, el delantero ecuatoriano se marcharía del club dejando una importante venta. Gómez venía siendo uno de los jugadores más cuestionados de toda la temporada y los hinchas lo criticaron en varias ocasiones.

Ahora Gómez abandona Barcelona SC después de tener un 2026 muy irregular, donde pasó más tiempo siendo discutido que destacado en la cancha. Con esta, es la tercera salida del ‘Ídolo’ para el segundo semestre, antes se confirmaron las salidas de Luca Sosa y Milton Céliz.

Jandry Gómez se marcharía de Barcelona SC. (Foto: Imago)

La ‘Joya’ de Barcelona SC tuvo una gran irrupción en el equipo amarillo en 2025, pero poco a poco fue perdiendo el nivel esperado y en este 2026 acabó siendo más discutido que respaldado. En las próximas horas se revelaría el equipo al que fue vendido.

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Los números de Jandry Gómez en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Jandry Gómez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó apenas 2 goles y dio 1 asistencia, en poco más de 600 minutos en cancha. Por lo cual, se va por la “puerta de atrás” en el equipo amarillo.

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