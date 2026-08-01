El central ecuatoriano ya no llegará a ningún equipo grande de Europa por este motivo.

Joel Ordóñez no ha podido todavía mudarse a ningún grande de Europa, pese a tener un gran rendimiento en los últimos años en el Brujas y en la Selección de Ecuador. Ahora todo se complicará más para el defensor ecuatoriano y esta posibilidad está prácticamente caída.

Equipos como Juventus, Inter, Tottenham y Chelsea estaban siguiendo el fichaje de Joel Ordóñez, pero ahora resulta que el ecuatoriano ya no se movería por una lesión. Brujas confirmó una fractura en el metatarsiano del pie y eso provoca que ni juegue.

Con una importante lesión como esta, ya no hay ofertas sobre la mesa para Joel Ordóñez. El central ecuatoriano tiene que recuperarse primero y luego volver a su mejor nivel para que nuevamente los equipos vuelvan a poner sus ojos en él. De ahí que, le toque seguir esperando.

Joel Ordóñez sufrió esta lesión en el pasado partido de la Selección de Ecuador contra México en el Mundial 2026 y esto provocó que el central quede fuera de batalla en esta pretemporada. El tricolor ya trabaja con los médicos en Bélgica para volver a su mejor nivel.

Joel Ordóñez se lesionó en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, también está que Brujas es un equipo muy complicado para negociar con cualquier otro equipo. Ordóñez ya tuvo ofertas para salir del club antes del comienzo de la temporada anterior, pero ese fichaje no se pudo dar y el tricolor se quedó.

Publicidad

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ahora mismo tiene un valor de mercado de 33 millones de euros, por lo cual, el central solo saldría a cambio de una oferta que supere los 40 millones de euros. Se encaminaba a ser una de las ventas más caras del club, y ahora hay que esperar.

Encuesta¿Joel Ordóñez podrá llegar a un grande de Europa? ¿Joel Ordóñez podrá llegar a un grande de Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: