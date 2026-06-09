¡Alerta! Enner Valencia cambió su look y trae los peores recuerdos a Ecuador

El nuevo estilo del capitán de la Selección de Ecuador, le trae los peores recuerdos a los aficionados.

Enner Valencia está listo para jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. El delantero ecuatoriano ya entrenó con normalidad en ‘La Tri’ y ahora se confirmó que también tiene un nuevo “look” aunque no trae el mejor de los recuerdos.

Este martes, 9 de junio de 2026, se vio a Enner Valencia con un nuevo color de cabello. Pero ese estilo no trajo los mejores recuerdos a los aficionados de la Selección de Ecuador. El delantero se tiñó nuevamente el cabello como en la Copa América 2024.

Ese torneo no trae buenos recuerdos a la afición y al mismo Enner Valencia. El jugador fue expulsado en la primera fecha contra Venezuela, pero en los cuartos de final acabó fallando un penal que aún duele contra la Selección de Argentina, donde ‘La Tri’ acabó siendo eliminada.

En ese partido se vio una de las mejores actuaciones de Ecuador en aquel ciclo de Félix Sánchez, y ‘La Tri’ estuvo muy cerca de eliminar al campeón del mundo de esa Copa América. Pero ese penal del delantero histórico cambió todo el desarrollo.

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Enner Valencia confirmó que está en perfectas condiciones para ser titular ante Costa de Marfil.



📌 El goleador histórico de Ecuador también estrenó nuevo look.#TeamMundialxECDF 📲 https://t.co/LzhjoDhtWi pic.twitter.com/scfsqDS3ka — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 9, 2026

Se espera que Enner Valencia llegue al partido de Costa de Marfil como titular y dispute su tercer, y último Mundial, con la Selección de Ecuador. El máximo goleador de la historia de ‘La Tri’ quiere también marcar un récord de anotar en los primeros 3 partidos ‘La Tri’ en los Mundiales.

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¿Cuándo juega Ecuador contra Costa de Marfil en el Mundial 2026?

El debut de Ecuador será el próximo domingo, 14 de junio de 2026, desde las 18H00. Este partido contra Costa de Marfil puede definir el futuro del grupo para ambas selecciones.

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En síntesis:

El delantero Enner Valencia sorprendió al lucir un nuevo color de cabello durante el entrenamiento de este martes.

sorprendió al lucir un nuevo color de cabello durante el entrenamiento de este martes. El estilo del atacante evoca su apariencia en la Copa América 2024 , donde falló un penal clave ante Argentina.

, donde falló un penal clave ante Argentina. El debut mundialista de Ecuador frente a Costa de Marfil está programado para el domingo 14 de junio.