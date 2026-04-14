EN VIVO Y GRATIS Boca Juniors vs. Barcelona SC por la fase de grupos de la Copa Libertadores

Barcelona SC visita a La Bombonera en Argentina para enfrentar a Boca Juniors en uno de los partidos más difíciles del grupo. Los ‘toreros’ arrancaron con derrota de local y el Xeneize ganó en Chile.

Barcelona perdió contra Cruzeiro de Brasil de local y ahora deberá sumar en La Bombonera para no perder mucho terreno.

La última vez que ambos se enfrentaron fue en fase de grupos del 2021, ahí Barcelona se llevó un empate del estadio Xeneize.

Barcelona está tercero en LigaPro mientras que Boca está cuarto en su grupo de la Liga Argentina.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.