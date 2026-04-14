Barcelona SC visita a La Bombonera en Argentina para enfrentar a Boca Juniors en uno de los partidos más difíciles del grupo. Los ‘toreros’ arrancaron con derrota de local y el Xeneize ganó en Chile.
Copa Libertadores
EN VIVO Y GRATIS Boca Juniors vs. Barcelona SC por la fase de grupos de la Copa Libertadores
La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores tiene a Boca Juniors recibiendo a Barcelona en La Bombonera.
¿Cómo van en el torneo local?
Barcelona está tercero en LigaPro mientras que Boca está cuarto en su grupo de la Liga Argentina.
¿Cómo quedó el último enfrentamiento?
La última vez que ambos se enfrentaron fue en fase de grupos del 2021, ahí Barcelona se llevó un empate del estadio Xeneize.
¿Cómo llega Boca?
Boca recibe a Barcelona tras ganar 1-2 a U. Católica en Chile.
¿Cómo llega Barcelona?
Barcelona perdió contra Cruzeiro de Brasil de local y ahora deberá sumar en La Bombonera para no perder mucho terreno.
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Comienza la previa Boca vs. Barcelona por la Copa Libertadores.
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