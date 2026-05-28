¿Miedo a Palmeiras? Desde Liga de Quito avisan que no quieren a este rival en los 8vos de Libertadores

Palmeiras puede ser rival de Liga de Quito, pero en el club ecuatoriano es otro el equipo al que quieren evitar.

Liga de Quito clasificó como primero de la Copa Libertadores y podría enfrentarse a Palmeiras en los 8vos de final, el equipo brasileño los eliminó en la Copa anterior, después de remontarle una llave que iba ganando 3 a 0, y que en Brasil acabó 4 a 0. No obstante, no es el ‘Verdao’ el equipo que quieren evitar.

No obstante, a diferencia de lo que muchos esperaban, no es Palmeiras el equipo que no quiere enfrentar Liga de Quito. El director deportivo de Liga de Quito, Eduardo Álvarez, comentó que es Estudiantes de la Plata, el club al que no quieren medir.

¿El motivo? La cercanía con Ezequiel Piovi. El ex capitán de LDU ahora defiende estos colores y sería muy emotivo para ambas partes un duelo. El mismo Piovi comentó hace varias semanas que no quiere enfrentar a Liga de Quito, prefiere a cualquier otro equipo.

“No me gustaría enfrentarme con Estudiantes de La Plata por que ahí esta Keki Piovi. Con cualquier rival que nos toque debemos pasarlo y clasificar”, avisó en Radio Cobertura, el directivo. Por lo cual, solo a Palmeiras no quiere enfrentar LDU.

Ezequiel Piovi fue campeón de la Sudamericana con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Aunque desde LDU no quieran, la realidad es que medirse a Estudiantes de la Plata puede ser un duelo clave para su búsqueda del Mundial de Clubes. Ambos equipos están peleando por este lugar en el 2029 y si el uno elimina al otro sería clave.

Publicidad

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo del cuadro final de la Copa Libertadores será este viernes, 29 de mayo de 2026. La CONMEBOL no solo decidirá los 8vos de final, sino todo el cuadro de este torneo.

Encuesta¿Qué rival quieres para Liga de Quito en 8vos de Copa Libertadores? ¿Qué rival quieres para Liga de Quito en 8vos de Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: