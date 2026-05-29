OFICIAL: Liga de Quito e Independiente del Valle tienen rivales para los 8vos de Copa Libertadores

CONMEBOL realizó el sorteo y se conocen ya los rivales que tendrán Liga de Quito e Independiente del Valle en 8vos de Copa Libertadores.

Definidos los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, la CONMEBOL realizó el sorteo de los rivales este viernes 29 de mayo. Liga de Quito e Independiente del Valle conocen ya sus rivales para la siguiente fase.

Liga de Quito enfrentará a Mirassol de Brasil, equipo que justamente enfrentó en la fase de grupos. Independiente del Valle por su parte enfrentará al Deportes Tolima de Colombia.

A priori, ambos clubes ecuatorianos tienen chances como favoritos de clasificar a los cuartos de final. En caso de acceder, Liga enfrentará al ganador del Palmeiras/Cerro mientras que Independiente del Valle enfrentará al ganador del Cruzeiro vs. Flamengo.

Tanto Liga de Quito como Independiente del Valle cerrarán sus respectivas llaves como locales, debido a la ventaja de acabar primeros en su respectivo grupos. Ambos también están pendientes de la tabla del Mundial de Clubes ya que sus rivales Estudiantes y Cerro Porteña siguen en carrera.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores?

Los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 se jugarán inmediatamente después del receso por el Mundial, llevándose a cabo los partidos de ida del 11 al 13 de agosto y los encuentros de vuelta del 18 al 20 de agosto