¿Qué pasa si Barcelona SC empata, gana o pierde contra Cruzeiro en Copa Libertadores?

El partido de Barcelona SC y Cruzeiro también tendrá muy atentos a Católica y Boca Juniors.

Barcelona SC visita a Cruzeiro ya sin chances de aunque sea jugar la Copa Sudamericana y de Libertadores ya está eliminado. Sin embargo, el equipo amarillo tiene la opción de ser juez y parte en este cierre de grupos. Su partido puede decidir mucho.

Por otro lado, Cruzeiro llega obligado contra Barcelona SC y con la única ventana de poder ganar para no estar esperando qué pase en el partido entre Católica y Boca Juniors. Los brasileños tienen en sus manos acabar la fase de grupos como punteros.

¿Qué pasa si Cruzeiro le gana a Barcelona SC?

Si Cruzeiro le gana a Barcelona SC, el club brasileño asegura su lugar en la fase de 8vos de final de la Copa Libertadores, y espera lo que pase en Argentina para decidir si va como puntero o segundo. De cualquier manera, el equipo brasileño es un reto complicado para el que sea su rival.

¿Qué pasa si Barcelona SC y Cruzeiro empatan?

En caso de terminar en empate, Cruzeiro tendrá que esperar que Boca no le gane a Católica en Argentina, porque sí los ‘Xeneizes’ se llevan el triunfo, automáticamente ‘La Bestia Negra’ quedará eliminada de la Copa Libertadores.

¿Qué pasa si Barcelona SC le gana Cruzeiro?

Para el equipo ecuatoriano no cambia en nada una victoria ante Cruzeiro, está eliminado de todo. Pero puede “irse llevando” a Cruzeiro con ellos, si Boca suma de a 3 en La Bombonera. Con ese panorama, los brasileños acabarían jugando la Sudamericana.

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