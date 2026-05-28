Ya con todos los clasificados a 8vos: ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y por dónde ver?

Este jueves 28 de mayo se definieron todos los clasificados a la Copa Libertadores y todo quedó listo para el sorteo de los 8vos de final que se realizará en la sede de la CONMEBOL.
¿Cuándo será el sorteo de los 8vos de la Copa libertadores, dónde ver?
El sorteo de la Copa Libertadores será este viernes, 29 de mayo de 2026. El evento se podrá ver desde las 12H00 (ARG, CHI), 10H00 (EC, CO y PE). El evento se podrá ver por ESPN y Disney+. No hay restricciones deportivas ni geográficas en esta parte del torneo.
Los clasificados de la Copa Libertadores
Así quedaron repartidos los clasificados de la Copa Libertadores, ya con todos los partidos de los grupos jugados:
Primeros:
- Flamengo
- Coquimbo Unido
- Independiente Rivadavia
- Universidad Católica
- Corinthians
- Cerro Porteño
- Liga de Quito
- Independiente del Valle
Segundos:
- Estudiantes de la Plata
- Tolima
- Fluminense
- Cruzeiro
- Platense
- Palmeiras
- Mirassol
- Rosario Central
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