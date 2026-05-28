Ya con todos los clasificados a 8vos: ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y por dónde ver?

Ya están los primeros y segundos de la Copa Libertadores. Y estos son los detalles para el sorteo.

Este jueves 28 de mayo se definieron todos los clasificados a la Copa Libertadores y todo quedó listo para el sorteo de los 8vos de final que se realizará en la sede de la CONMEBOL.

¿Cuándo será el sorteo de los 8vos de la Copa libertadores, dónde ver?

El sorteo de la Copa Libertadores será este viernes, 29 de mayo de 2026. El evento se podrá ver desde las 12H00 (ARG, CHI), 10H00 (EC, CO y PE). El evento se podrá ver por ESPN y Disney+. No hay restricciones deportivas ni geográficas en esta parte del torneo.

Los clasificados de la Copa Libertadores

Así quedaron repartidos los clasificados de la Copa Libertadores, ya con todos los partidos de los grupos jugados:

Primeros:

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Universidad Católica

Corinthians

Cerro Porteño

Liga de Quito

Independiente del Valle

Segundos:

Estudiantes de la Plata

Tolima

Fluminense

Cruzeiro

Platense

Palmeiras

Mirassol

Rosario Central