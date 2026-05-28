Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Ya con todos los clasificados a 8vos: ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y por dónde ver?

Ya están los primeros y segundos de la Copa Libertadores. Y estos son los detalles para el sorteo.

Así quedaron los clasificados de la Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVAsí quedaron los clasificados de la Copa Libertadores

Este jueves 28 de mayo se definieron todos los clasificados a la Copa Libertadores y todo quedó listo para el sorteo de los 8vos de final que se realizará en la sede de la CONMEBOL.

¿Cuándo será el sorteo de los 8vos de la Copa libertadores, dónde ver?

El sorteo de la Copa Libertadores será este viernes, 29 de mayo de 2026. El evento se podrá ver desde las 12H00 (ARG, CHI), 10H00 (EC, CO y PE). El evento se podrá ver por ESPN y Disney+. No hay restricciones deportivas ni geográficas en esta parte del torneo.

Los clasificados de la Copa Libertadores

Así quedaron repartidos los clasificados de la Copa Libertadores, ya con todos los partidos de los grupos jugados:

Primeros:

  • Flamengo
  • Coquimbo Unido
  • Independiente Rivadavia
  • Universidad Católica
  • Corinthians
  • Cerro Porteño
  • Liga de Quito
  • Independiente del Valle
Ver también

Revelan los 26 convocados que tendría la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Segundos:

  • Estudiantes de la Plata
  • Tolima
  • Fluminense
  • Cruzeiro
  • Platense
  • Palmeiras
  • Mirassol
  • Rosario Central

Encuesta

¿Podrá Flamengo repetir el campeonato de 2025?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones