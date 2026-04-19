Barcelona SC viaja hasta Ambato para enfrentar a Macará, el club ‘torero’ necesita ganar para no despegarse de U. Católica e Independiente del Valle. Los ‘toreros’ quieren recuperarse de la goleada ante Boca.
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EN VIVO Y GRATIS Macará vs. Barcelona SC por la fecha 9 de la LigaPro
Macará recibe a Barcelona SC en Ambato en partido válido por la fecha 9 de LigaPro, la visita necesita ganar y lo puededs seguir EN VIVO.
El once de Macará
Así salta el local para enfrentar a Barcelona
Los elegidos de César Farías para hoy
Barcelona hace oficial su once para hoy:
¿Cómo llega Macará?
Macará viene de ganar a Tigre en Argentina pero en LigaPro viene de derrota contra Guayaquil City.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Barcelona viene de ganar 2-1 a Leones de Norte por LigaPro y caer goleado vs. Boca en Copa Libertadores.
¡Arranca la previa!
Barcelona visita a Macará por la fecha 9 de la LigaPro.
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