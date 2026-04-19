EN VIVO Y GRATIS Macará vs. Barcelona SC por la fecha 9 de la LigaPro

Barcelona SC viaja hasta Ambato para enfrentar a Macará , el club ‘torero’ necesita ganar para no despegarse de U. Católica e Independiente del Valle. Los ‘toreros’ quieren recuperarse de la goleada ante Boca.

Macará viene de ganar a Tigre en Argentina pero en LigaPro viene de derrota contra Guayaquil City.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.