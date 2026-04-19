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EN VIVO Y GRATIS Macará vs. Barcelona SC por la fecha 9 de la LigaPro

Macará recibe a Barcelona SC en Ambato en partido válido por la fecha 9 de LigaPro, la visita necesita ganar y lo puededs seguir EN VIVO.

EN VIVO Y GRATIS Macará vs. Barcelona SC por la fecha 9 de la LigaPro
EN VIVO Y GRATIS Macará vs. Barcelona SC por la fecha 9 de la LigaPro

Barcelona SC viaja hasta Ambato para enfrentar a Macará, el club ‘torero’ necesita ganar para no despegarse de U. Católica e Independiente del Valle. Los ‘toreros’ quieren recuperarse de la goleada ante Boca.

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¿Cómo llega Macará?

Macará viene de ganar a Tigre en Argentina pero en LigaPro viene de derrota contra Guayaquil City.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Barcelona viene de ganar 2-1 a Leones de Norte por LigaPro y caer goleado vs. Boca en Copa Libertadores.

¡Arranca la previa!

Barcelona visita a Macará por la fecha 9 de la LigaPro.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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