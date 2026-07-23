Tomaron una decisión sobre el futuro de César Farías en Barcelona SC a pocas horas de jugar contra Liga de Quito.

César Farías viene con muchos cuestionamientos encima en Barcelona SC, y su proyecto parece que no logró avanzar cómo se esperaba. Ha sumado frustraciones en la LigaPro y también en la Copa Libertadores y ahora en medio de todos los rumores se tomó una decisión.

Después de perder con Universidad Católica se especuló con una posible salida de Barcelona SC, sin embargo, para el partido contra Liga de Quito el DT se queda en su cargo. Estará en el banquillo amarillo para jugar contra LDU en un partido clave.

El futuro de Farías pasa por un momento muy delicado y el DT ya incluso abrió la chance de irse del club amarillo por un tema personal. En ese entonces, los resultados lo acompañaban, y también por eso se quedó. Ahora todo es una incertidumbre.

Ambos clubes, Liga de Quito y Barcelona SC, llegan en un momento muy delicado y ambos necesitando sumar victorias aunque la punta ya esté muy lejana. La intención es no salir del primer hexagonal para luchar por entrar a la siguiente Copa Libertadores.

César Farías perdió el último partido con Barcelona SC. (Foto: Imago)

Barcelona SC pasa un momento de gran incertidumbre en esta temporada, puesto que, ahora mismo el presidente Antonio Álvarez tiene orden de detención y también hay una gran deuda económica en el club. Por lo cual, se analizan todas las opciones.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 31 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 8 empates y perdió 11 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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