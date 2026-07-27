El 10 de Barcelona SC no deja de estar lesionado y ahora una nueva imagen de él vuelve a enojar a los hinchas.

Joao Rojas es uno de los jugadores más cuestionados de Barcelona SC, tras varios años sin poder rendir como se esperaba y con importantes lesiones que no le han dejado terminar una temporada. El 10 ahora volvió a aparecer en medio de la derrota de su equipo ante Liga de Quito.

En redes sociales, se hicieron virales las fotografías de Joao Rojas entregando su camiseta de Barcelona SC a Jowell y Randy. Esto causó una importante molestia en los aficionados, porque el jugador ya estará fuera del club todo lo que queda de la temporada.

Rojas viene con grandes lesiones desde la temporada 2024, cuando llegó como fichaje estelar. No obstante, el jugador no ha podido completar una sola temporada desde ese momento y ahora vuelve perderse todo lo que queda de este curso.

El 10 volvería a jugar en 2027 en lo que sería ya su último año de contrato con los amarillos en medio de toda la incertidumbre de su futuro. El jugador apenas tiene 28 años y si las lesiones lo respetan ya demostró ser uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano.

Joao Rojas apareció en la previa del partido. (Foto: Captura de pantalla)

En este 2026, Joao Rojas comenzó jugando con Barcelona SC y fue titular en varios partidos importantes, después apareció una nueva lesión. El jugador decidió irse a tratar a los Estados Unidos y desde ahí se confirmó que iba a estar fuera los próximos 9 meses.

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Los números de Joao Rojas en Barcelona SC

Desde 2024, Joao Rojas en Barcelona SC apenas pudo jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. En 3 temporadas ha completado todos los partidos que por lo general se hace en un solo año, evidenciando sus malos números en 2 goles y 2 asistencias.

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