Felipe Caicedo dejó Barcelona SC en diciembre del 2025 en lo que parecía un retiro definitivo como jugador, sin embargo en horas recientes un rumor sacude el fútbol ecuatoriano. El delantero podría regresar a la actividad profesional tras un cruce de mensajes.

Pool Gavilánez, DT de Guayaquil City le escribió en redes sociales un mensaje de invitación para que se sume al club ciudadano, como delantero. Felipe Caicedo escribió “no quiero desempolvar los pupos”, dejando en suspenso la respuesta a la invitación.

El DT le dejó claro que la puerta siempre estará abierta, así Guayaquil City podría juntar a Damián Díaz con Felipe Caicedo para el segundo semestre de la LigaPro 2026.

Caicedo en estos meses dejó de entrenar por su cuenta y se dedicó en plenitud a su agencia de representación y asesoría de jugadores. Al ex Selección Ecuador se lo vio en posibles acuerdos con clubes como U. Católica, las inferiores de Emelec entre otros.

Los hinchas tuvieron reacciones distintas, algunos le indicaban a Felipe Caicedo que su etapa como jugador se acabó mientras otros lo invitaban a tener una última revancha deportiva.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Caicedo jugó poco más de 600 minutos en el 2025 previo a su retiro.

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En resumen