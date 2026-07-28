Casi 1 año después capturan al presunto homicida del futbolista Mario Pineida

El caso de Mario Pineida tiene un nuevo detenido y sería el presunto autor del crimen que le quitó la vida, hace ya casi 1 año en Ecuador.

En diciembre de 2025 todo Ecuador quedó conmocionado después del asesinato de Mario Pineida. El que era lateral de Barcelona SC fue acribillado en una carnicería en un caso que aún no tiene resolución y que ahora tiene también un nuevo detenido.

De acuerdo a la revelación de la Policía Nacional de Ecuador, fue capturado en Venezuela el presunto asesino de Mario Pineida y de su pareja. Yohervy Javier M.S., ciudadano venezolano que es requerido por la justicia ecuatoriana por ser el presunto autor material del asesinato de Pineida.

En diciembre de 2025 el asesinato de Mario Pineida conmovió a todo el fútbol ecuatoriano y a la sociedad en general. Aún el caso no tiene una clara resolución y de momento se espera que la Justicia de Ecuador siga trabajando en este polémico caso.

De acuerdo a las autoridades ecuatorianas, Yohervy Javier juega un papel clave en todo el caso, puesto que, el detenido habría sido el presunto planificador del crimen y se espera que su testimonio también dé luces de los autores materiales del delito.

Pineida era jugador de Barcelona SC, cuando fue asesinado. (Foto: GettyImages)

Desde el fútbol ecuatoriano también han mostrado toda su solidaridad por el caso de Mario Pineida y también han puesto toda la ayuda posible para que el caso tenga una resolución. En Barcelona SC, su último equipo, se resolvió retirar su dorsal en honor a su memoria.

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Los títulos que ganó Mario Pineida en Barcelona SC

Mario Pineida ganó en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Barcelona SC y también con la de El Nacional. El jugador se llevó una Copa Ecuador, 2 LigaPro, y también en su paso por Brasil conquistó un torneo Carioca. Falleció a la edad de los 33 años.

En síntesis: