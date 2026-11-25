El delantero ecuatoriano se quedó sin minutos en este partido por este motivo.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 Boca Juniors enfrentó a Independiente Rivadavia por los 8vos de final del torneo clausura. En este encuentro, Enner Valencia no jugó 1 solo minuto y tuvo que ver toda la acción desde el banco de suplentes.

¿Por qué Enner Valencia no jugó 1 minuto con Boca?

Boca Juniors también ya tuvo el regreso a las canchas de Adam Bareiro. El delantero paraguayo se lesionó el pasado 9 de mayo y desde entonces no sumaba minutos. Con el encuentro 2 a 0 a favor de los ‘Xeneizes’, el ‘Vasco’ tomó la decisión de meterlo a la cancha.

Con Bareiro de vuelta en la rotación, Enner Valencia se quedó sin minutos en este partido. Sin embargo, no sería algo recurrente y se espera que cuando lleguen los siguientes encuentros, el ecuatoriano nuevamente entre en la consideración del DT.

Enner viene de ser campeón de la Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Boca Juniors se encamina a una etapa decisiva de la temporada y que puede seguir sumando campeonatos. Por lo cual, es probable que Enner Valencia sí tenga más minutos en los siguientes partidos cuando ya la presión aumente para el equipo.

¿Contra quién jugará Boca Juniors en los 4tos de final?

Boca Juniors ahora se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se espera que Enner Valencia vuelva a tener minutos y protagonismo en este encuentro que los aficionados podrán ver por Disney+.

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