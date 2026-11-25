El DT de Independiente del Valle tiene muy claro donde dirigirá en la temporada 2027.

Joaquín Papa es el mejor entrenador de la LigaPro después de que Independiente del Valle fuera superior a todos en Ecuador y se coronara campeón del campeonato ecuatoriano y bicampeón. Por lo cual, había rumores sobre su futuro y el DT ya decidión.

En medio de la celebración de Independiente del Valle, Joaquín Papa confirmó que se queda en el club para la temporada 2027. Se debe recordar que el DT tiene contrato para 2027 y por eso se quedará con ‘Los Rayados’ para cumplir ese acuerdo.

Con esta decisión, Independiente del Valle también se asegura mantener una plantilla y estructura importante para el 2027, donde ya han revelado que su objetivo es el de pelear por la Copa Libertadores. IDV tampoco perdería a muchos jugadores para el siguiente año.

Papa sonó para un posible movimiento a Uruguay, sin embargo, el entrenador es muy querido en Independiente del Valle y también sabe que un equipo con las condiciones como IDV puede fortalecer su carrera como entrenador. Como ya ha pasado con otros.

Joaquin Papa se queda en Independiente del Valle. (Foto: GettyImages)

Independiente del Valle también se está moviendo en el mercado para nutrir a la plantilla de Papa con jugadores importantes del campeonato ecuatoriano. El futbolista que más ha sonado para el club en estas últimas horas en Agustín Campana, figura de Macará.

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Los números de Joaquín Papa en Independiente del Valle

En esta temporada, Papa dirigió a Independiente del Valle en un total de 52 encuentros. Sumó 39 victorias, 5 empates y 8 derrotas. El DT llevó a IDV a los cuartos de final de la Copa Libertadores mientras que fue bicampeón de la LigaPro.

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