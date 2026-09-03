¡Última hora! Manta reclama los puntos contra Macará por este motivo: ¿tienen razón?

Manta sorprende a todos con un importante reclamo por un jugador de Macará y pide los puntos.

El pasado miércoles 2 de septiembre de 2026 Macará y Manta protagonizaron un gran partido de la LigaPro, que acabaron ganando los ambateños con un marcador de 4 a 3. No obstante, ahora ese gran partido tiene otro capítulo, uno en los escritorios.

Resulta que ahora Manta demandó a Macará en el Comité Disciplinario de la LigaPro por una presunta alineación indebida, según reveló Christian Morales Arcos. El jugador apuntado por el equipo atunero sería Néstor David Caicedo, por presuntamente ya haber jugado en dos equipos en el año.

Desde Manta consideran que Néstor David Caicedo jugó en dos equipos en este 2026 y eso prohíbe que juegue en un tercero en el mismo año, de acuerdo al reglamento de la LigaPro. Los equipos apuntados serían Athletic de Brasil y ahora Leones de Ecuador.

¿Puede Macará perder los puntos en la LigaPro?

En teoría, Macará podría perder los puntos en la LigaPro si se comprueba que hubo un error, sin embargo, desde Ambato están muy tranquilos y descartan que esto llegue a pasar. De acuerdo a la información Mauricio Flores, en Brasil avisaron que Nestor David Caicedo no jugó ningún partido y por ende no habría problema con que juegue en Macará.

No es la primera vez que Manta hace ruido en los juzgados y no en la cancha, el club atunero empezó el año “demandando” al CM de Delfín por las publicaciones antes de un partido. Ahora mismo el equipo manabita está muy cerca de ser el primer descendido del año.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

A falta de dos fechas para terminar las 30 regulares del campeonato, así se encuentra la tabla de posiciones con Manta peleando descenso y con Macará prácticamente seguro en el hexagonal final.

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En síntesis:

Manta demandó a Macará ante la LigaPro por supuesta alineación indebida de Néstor Caicedo.

demandó a Macará ante la LigaPro por supuesta alineación indebida de Néstor Caicedo. Macará venció 4 a 3 a Manta en la LigaPro el 2 de septiembre de 2026 .

venció 4 a 3 a Manta en la LigaPro el . Néstor David Caicedo no habría jugado en Brasil, por lo que Macará descarta perder puntos.