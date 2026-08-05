Escándalo: los jugadores de Barcelona SC deciden no entrenar más por este motivo

Se enciende la polémica en Barcelona SC porque los jugadores decidieron no entrenar por estos motivos.

Este miércoles 5 de agosto de 2026 Barcelona SC vuelve a jugar en la Copa Ecuador, pero un gran escándalo viene sacudiendo al equipo amarillo. Resulta que la plantilla decidió no entrenar en este día previo a jugar con la Liga de Portoviejo en los 8vos de la Copa.

Aunque primero se habló de un problema logístico, poco después medios como Ecuavisa confirmaron que el plantel no entrenó por falta de pagos. Serían varios los meses que se les debe a los jugadores que decidieron ya no entrenar en esta jornada.

No deja de ser un gran problema que el plantel amarillo no se mueva en los entrenamientos a poco de jugar en el único torneo donde aún tienen “vida”. Solo la Copa Ecuador es el único trofeo al que los de César Farías pueden aspirar a levantar este año.

Desde la directiva del club no se han expresado ante esta situación, y es que también a nivel dirigencial, Barcelona SC vive un momento muy complicado. El club amarillo tiene a su presidente electo siendo perseguido por la justicia y de momento hay un “interinato”.

Barcelona SC vive una importante crisis. (Foto: Imago)

No es la primera vez que este tipo de crisis acaba golpeando al club, ya a finales de la temporada 2025, el plantel también se quejó por este mismo tema. En ese entonces, hasta reclamaron más de 3 meses de deuda y no entrenaron con regularidad.

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La gran deuda que tiene Barcelona SC

Barcelona SC ahora mismo tiene una deuda superior a los 50 millones de dólares por los pasivos de las últimas décadas. El club amarillo viene muy complicado a nivel financiero y eso ha provocado grandes problemas incluso hasta para el día a día.

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