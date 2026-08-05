Enner Valencia está muy cerca de asumir el reto más importante en su carrera, después de que el jugador ecuatoriano esté muy cerca de llegar a Boca Juniors. No obstante, ahora en redes sociales los hinchas recuerdan aquel momento en que casi se va preso.

El día que Enner Valencia casi se va preso

Para sorpresa de todos, Enner Valencia casi se va preso en un partido de Eliminatorias en el 2016. El delantero ecuatoriano tenía “boleta de captura” por no pagar las pensiones alimenticias de su hija, y fue en el encuentro ante Chile donde pasó todo.

El goleador se arrojó al suelo para irse en ambulancia y así “evitar” la Policía lo persiga, puesto que, la orden era llevarlo preso una vez que no esté jugando. No obstante, la imagen más polémica llegó cuando los uniformados empezaron a seguir la ambulancia para detener a Enner.

Enner Valencia nos regaló uno de los momentos más increíbles del fútbol.



Fingió una lesión para irse en AMBULANCIA porque había entrado la POLICÍA al campo para DETENERLO por no pagar la pensión de manutención a su ex.



Cine del bueno 🚬 pic.twitter.com/hKPoh6ghJU — Joaco ⚪🔴⚪ (@Joacmillo) August 5, 2026

Aquella imagen aún persigue la carrera de Enner Valencia y no ha dejado de ser un escándalo en el fútbol sudamericano. Poco después el goleador ecuatoriano pagó la “manutención” y también recuperó la custodia de su hija que ahora vive con él.

El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Como jugador de Boca Juniors, de acuerdo a la información de Ecuavisa, Enner Valencia estaría ganando un salario cercano a los 2 millones en su nuevo contrato con Boca. El delantero ecuatoriano pasaría a ser uno de los mejores pagados de todo el plantel.

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En síntesis: