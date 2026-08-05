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Enner Valencia

El día que Enner Valencia se escapó de un partido para no ir preso

Enner Valencia está cerca de llegar a Boca Juniors y ahora todos recuerdan sus grandes polémicas.

La vez que Enner Valencia casi termina preso.
© GettyImages/ Edit BVLa vez que Enner Valencia casi termina preso.

Enner Valencia está muy cerca de asumir el reto más importante en su carrera, después de que el jugador ecuatoriano esté muy cerca de llegar a Boca Juniors. No obstante, ahora en redes sociales los hinchas recuerdan aquel momento en que casi se va preso.

El día que Enner Valencia casi se va preso

Para sorpresa de todos, Enner Valencia casi se va preso en un partido de Eliminatorias en el 2016. El delantero ecuatoriano tenía “boleta de captura” por no pagar las pensiones alimenticias de su hija, y fue en el encuentro ante Chile donde pasó todo.

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El goleador se arrojó al suelo para irse en ambulancia y así “evitar” la Policía lo persiga, puesto que, la orden era llevarlo preso una vez que no esté jugando. No obstante, la imagen más polémica llegó cuando los uniformados empezaron a seguir la ambulancia para detener a Enner.

Aquella imagen aún persigue la carrera de Enner Valencia y no ha dejado de ser un escándalo en el fútbol sudamericano. Poco después el goleador ecuatoriano pagó la “manutención” y también recuperó la custodia de su hija que ahora vive con él.

El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

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Como jugador de Boca Juniors, de acuerdo a la información de Ecuavisa, Enner Valencia estaría ganando un salario cercano a los 2 millones en su nuevo contrato con Boca. El delantero ecuatoriano pasaría a ser uno de los mejores pagados de todo el plantel.

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En síntesis:

  • Enner Valencia estuvo cerca de ser detenido por una orden de captura en 2016.
  • Enner Valencia simuló una lesión en ambulancia para evitar ser arrestado por la Policía.
  • 2 millones de dólares sería el salario anual de Enner Valencia en Boca Juniors.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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