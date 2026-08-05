VIDEO | Piero Hincapié anota su primer gol de la temporada con la camiseta de Arsenal

Piero Hincapié ha comenzado muy bien la pretemporada con Arsenal siendo titular en el primer partido y ahora en el segundo encuentro amistoso marcando un gol. El ecuatoriano va camino a su temporada de consolidación con la camiseta ‘Gunner’.

En el amistoso contra Real Betis, Piero Hincapié pudo marcar el primer gol de Arsenal con un gran cabezazo. De nuevo, los de Arteta demuestran lo importante que es jugar a la pelota parada para ellos y como los corners son muy bien aprovechados.

El ecuatoriano le ganó el espacio a su marca y llegó a cabecear la pelota ya con el arco vacío, puesto que, el portero del Betis también salió muy mal a la jugada. El tricolor ahora mismo es uno de los mejores defensas del mundo, aunque su Mundial no haya sido el mejor.

Por otro lado, Piero Hincapié no continuó jugando en el segundo tiempo en lo que viene siendo un resultado de sorpresa en la pretemporada, puesto que, el Real Betis le llegó a estar ganando el partido por 3 a 1 y superándolo con facilidad.

Piero Hincapié fue comprado en esta temporada por Arsenal y oficialmente está viviendo su segunda temporada con los ‘Gunners’, pero la primera siendo ya un jugador comprado por los ingleses. En su primer año apenas estuvo a préstamo del Bayer Leverkusen.

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El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié con Arsenal firmó un contrato por 5 años hasta la temporada 2031. El jugador ecuatoriano fue adquirido en un paquete que supera los 50 millones de euros y ese también es un precio base para cualquier equipo que lo quiera comprar.

¿Cuándo comienza la Premier League y por donde se puede ver?

La Premier League comenzará el próximo 21 de agosto cuando Arsenal enfrente en la primera fecha al Coventry. Los partidos de la Premier se podrán ver por Disney+.

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En síntesis:

Piero Hincapié anotó un gol de cabeza para Arsenal frente al Real Betis.

anotó un gol de cabeza para frente al Real Betis. Piero Hincapié firmó contrato con Arsenal por 5 años hasta la temporada 2031.

firmó contrato con por 5 años hasta la temporada 2031. 50 millones de euros superó el costo del traspaso de Piero Hincapié al Arsenal.