Grave denuncia: Revelan los jugadores de Emelec que “dañaban el camerino”

Revelan que en Emelec había tres jugadores que generaban malestar en el camerino, dos de ellos siguen en el equipo en este 2026.

Emelec enfrenta una adversidad de resultados y situaciones administrativas y, según reportes de prensa, tampoco tendría tranquilidad a la interna del equipo. Habría tres jugadores que generaban “un daño al camerino”, dos de ellos siguen en el club.

Según El Futbolero, Romario Caicedo, Luis Fernando León, y Pedro Ortiz son los jugadores que formaban la ‘trinca’ en Emelec. Estas actitudes también afectaban a la interna en lo deportivo.

En el caso de Romario Caicedo, el lateral ya dejó el club y es nuevo refuerzo de Guayaquil City FC. Al mismo tiempo hay rumores de una posible salida de Ortiz con la llegada de Eduardo Bores.

Otros reportes extraoficiales y que solo fueron hechos virales en redes sociales apuntaban a que Luis Fernando León tuvo una pelea luego de la última derrota de Emelec.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Romario Caicedo ya entrena en Guayaquil City.