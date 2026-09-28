¡Escándalo total! Denuncian presunto amaño de partido en el fútbol ecuatoriano

Este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo escándalo por presunto amaño de partidos sacude el fútbol ecuatoriano. Ahora, nuevamente, el ascenso nacional es apuntado por este caso, tras la revelación de un audio comprometedor de un dirigente.

De acuerdo a la revelación de Fútbol Ecuador, el presunto amaño se habría dado en el encuentro entre Inter Quito y Santa Fe por el ascenso nacional y también se toca a Deportivo Quito. En este material filtrado, aparece un “directivo” comentando sobre la posibilidad de arreglar el partido para que ambos equipos clasifiquen.

“A mí me llamaron para que yo pueda hacer una reunión con el dueño del Inter, en el sentido de que nos ayudemos, nos colaboremos mutuamente, porque en su mayoría nadie quiere que entre el Deportivo Quito. Adentro hay gente que va a desestimar lo que está haciendo el Quito”, inicia el supuesto dirigente de Santa Fe.

A la denuncia que hace mención el audio, es a la que hizo el Deportivo Quito argumentado que Inter Quito pertenecía a una casa de pronósticos deportivos y eso implicaba un conflicto de intereses. Desde la FEF aún no se han expresado por esta polémica.

🚨💣 Escándalo en la Segunda Categoría ⚽️🫣 Audio filtrado habla de un posible amaño de partido entre Inter de Quito y Santa Fe. Supuesto directivo relacionado con uno de los clubes desata una nueva polémica #SegundaCategoria #Escandalo #Futbol #FutbolEcuatoriano pic.twitter.com/Li6Dyx7w7h — futbolecuador.com (@futbolecuador) September 28, 2026

“Podamos trabajar en sociedad. Primero, este partido (Inter Quito vs Santa Fe) ya usted lo tiene hablado. Segundo, para poder trabajar, porque si los dos nos metemos cada uno en cada serie, al finalizar en los 4 equipos y podamos seguir trabajando. Al final, los dos equipos deberíamos estar ascendiendo“, sentencia el dirigente.

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El partido quedó 0 a 0, y en el audio filtrado hay gran molestia del supuesto directivo porque desde el otro club no se cumplió. “Usted no cumplió en nada, lo que quiero decirle es que ese equipo fue a matar. Ese equipo salió a matar, yo no voy a pagar plata de las H… supuestamente los jugadores salieron a matar”, termina el audio.

¿La FEF ya respondió por este presunto amaño de partidos?

El Ascenso Nacional (tercera categoría) es administrado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo cual, se espera una respuesta desde la FEF ante este caso. De momento, no se han expresado sobre el tema.

En síntesis:

Inter Quito y Santa Fe son investigados por presunto amaño en el Ascenso Nacional.

son investigados por presunto amaño en el Ascenso Nacional. Deportivo Quito denunció conflicto de intereses por nexos entre Inter Quito y casas de apuestas.

denunció conflicto de intereses por nexos entre Inter Quito y casas de apuestas. FEF aún no emite pronunciamiento oficial sobre los audios filtrados del partido.