Después de la derrota de Ecuador ante Corea del Sur, así aparecieron Piero Hincapié y Kendry Páez

Ambos jugadores ecuatorianos tienen una buena relación y ahora protagonizaron un momento después de la derrota de 'La Tri' ante Corea del Sur.

Piero Hincapié está lesionado y Kendry Páez en un momento muy malo, por lo cual, ambos jugadores no fueron convocados en la Selección de Ecuador. ‘La Tri’ ya se llevó una dura goleada contra Corea del Sur, y en medio de esa caída, los dos jugadores aparecieron.

En un live de Tik Tok, ambos futbolistas se mostraron jugando algún videojuego en la casa del central Arsenal. Varios cortos aparecieron en redes sociales de lo que fue aquella transmisión.

Hincapié también tuvo un momento con los hinchas que comentaban el video, y es que el ecuatoriano comentó que está lesionado y reprochó a los hinchas que dudaban de su molestia. “Que no puedo estar lesionado…”, afirmó el central con un gesto serio.

piero confirma su lesión en el live de hoy 😔 pic.twitter.com/U1sXLu6oQq — alela 🦭 🇪🇨 (@alelavani) September 25, 2026

La temporada no ha comenzado de la mejor manera para un Piero Hincapié que perdió su puesto en Arsenal. El tricolor ahora mismo es suplente fijo de Calafiori y se espera que se recupere pronto a nivel físico para que pueda jugar en los siguientes encuentros.

¿Kendry Páez y Piero Hincapié pueden volver a ser convocados en Ecuador?

Se espera que Marcelo Gallardo vaya renovando la lista de la Selección de Ecuador con el paso de los partidos, siendo Hincapié y Kendry Páez nombres que siempre han estado en planes de ‘La Tri’. Su presencia podría ser una realidad en el mes de noviembre.

Publicidad

Encuesta¿Qué jugador no puede faltar en la lista siguiente de Gallardo? ¿Qué jugador no puede faltar en la lista siguiente de Gallardo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: