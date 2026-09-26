Urgente: Marcelo Gallardo pierde a este jugador en Ecuador por todo el 2026

La nueva baja que tendrá Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, ya para todo 2026.

La Selección de Ecuador no deja de sumar complicaciones y malas noticias en las últimas semanas. El equipo nacional perdió contra Corea del Sur y ahora también saben que un jugador no podrá ser convocado para la fecha FIFA de noviembre. Gallardo pierde a un posible llamado.

Según revelan desde Europa, Gallardo no podrá contar con Joel Ordóñez para la siguiente doble fecha FIFA en el mes de noviembre. El jugador ecuatoriano sufre una lesión en su pie, que no le ha dejado jugar en la temporada, y ahora su regreso a las canchas sería en 2027.

Marcelo Gallardo ya no contó con Joel Ordóñez para estos amistosos en Asia, y aunque todavía no confirma rivales en noviembre, el entrenador argentino tampoco llamará al jugador. El central todavía tiene que recuperarse bien de su molestia en el pie.

Por otro lado, también trascendió que Brujas no va a apurar el regreso del jugador ecuatoriano. En el club belga quieren que Ordóñez vaya lento y mejorando su nivel con los entrenamientos de todos estos meses. Se perdería las competencias en octubre, noviembre y diciembre.

Joel Ordóñez no jugaría hasta 2027. (Foto: GettyImages)

Para el ‘Muñeco’ la primera convocatoria en la Selección de Ecuador no pudo ser la mejor. El entrenador argentino no pudo contar en su primer llamado con jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Joel Ordóñez, todos afuera por lesión.

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Ordóñez no ha jugado un solo minuto en toda la temporada

Joel Ordóñez no ha podido ni jugar con Brujas. El central ecuatoriano viene con esta lesión y molestia en su píe desde el partido ante México, donde fue cambiado en el entretiempo. La lesión hizo que no pueda ni fichar por el Palace en la Premier League.

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