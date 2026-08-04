¡Última hora! Enner Valencia es nuevo jugador de Boca Juniors

Enner Valencia es el nuevo jugador de Boca Juniors para esta temporada en un acuerdo histórico para todo Ecuador.

Este martes 4 de agosto de 2026 se confirmó los últimos detalles y finalmente Enner Valencia llegaría a Boca Juniors como su nuevo delantero. El goleador ecuatoriano vestirá los colores de uno de los equipos más grandes de la historia y peleará por todo.

Enner Valencia llegará a Argentina entre jueves y viernes para unirse a los chequeos médicos y firmar su nuevo contrato que lo vincula ahora sí como nuevo jugador de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano estaba libre en el mercado y por eso era muy atractivo para los argentinos.

Fue creciendo la posibilidad de que Enner Valencia sea nuevo jugador de Boca en las últimas horas después de que el jugador rechazara a Talleres. Ahora emprende el reto más importante de su carrera a los 36 años estando en un gigante como es Boca.

El sueldo que tendría Enner Valencia en Boca Juniors

A Enner Valencia le armarían un contrato de una temporada en Boca Juniors según lo que ha trascendido. No se espera que sea uno de los mejores pagados en el equipo argentino, pero sí llegaría a tener un sueldo promedio de entre 1 y 2 millones de dólares.

Enner Valencia llegará a Boca. (Foto: GettyImages)

Los jugadores ecuatorianos que han jugado en Boca Juniors

Enner Valencia se convertirá en el segundo jugador ecuatoriano en vestir los colores de Boca Juniors, previamente el único que había vestido la camiseta ‘Xeneize’ fue Raúl ‘Pavito’ Noriega entre 1993 y 1994.

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