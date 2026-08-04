Emelec sorprende en LigaPro y le saca un jugador a Independiente del Valle

Emelec sigue moviéndose en el mercado de fichajes mientras intenta levantar suspensión FIFA y va por jugador de Independiente del Valle.

Emelec continúa trabajando contra el tiempo para levantar sus suspensiones de fichajes, mientras tanto no descansan en sumar nuevos jugadores. Con algo de sorpresa, trasciende que jugador de Independiente del Valle será fichaje de Emelec.

Eduardo Bores dejará Independiente del Valle y será nuevo arquero de Emelec para el segundo semestre, según Nicolás Ayala. El portero no estaba cómodo con la cantidad de minutos y buscaba una salida.

Desde la temporada pasada Emelec buscaba un nuevo arquero, no solo por la posible salida de Pedro Ortiz, si no también por un recambio natural que el club no tenía.

El experimentado arquero ecuatoriano tuvo sondeos de Barcelona y Liga de Quito en los últimos meses sin embargo Emelec no podía dejarlo salir ante la falta de un reemplazo.

El año pasado Eduardo Bores jugó apenas 2 partidos mientras que en este primer semestre no tuvo minutos. En Libertad de Loja jugó cerca de 40 partidos en dos temporadas.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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