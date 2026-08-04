Emelec tendría como nuevo refuerzo a jugador que quiso Barcelona

Emelec continúa buscando refuerzos y ahora entre sus opciones finales para delantero están dos jugadores que también quiso Barcelona.

Emelec tendría nuevamente un mercado de fichajes movido y ahora entre los rumores e información está que los azules le ganarían a Barcelona un jugador que ambos clubes quisieron en su momento.

Ronnie Carrillo y Daniel Valencia son los dos finalistas para nuevo delantero de Emelec según Rahab Villacreses. Ambos ecuatorianos estuvieron en planes de Barcelona el año pasado e inicios de este.

Carrillo es el más factible por el punto de vista económico, tomando en cuenta que se encuentra en Mushuc Runa, mientras que Daniel Valencia recién llegó al América de Cali.

El ex El Nacional vendría a suplir la falta de gol que sufren tanto Lucas Klimowicz como Jaime Ayoví, sumada a la salida de José Neris. Barcelona por su parte también busca un nuevo delantero.

Con esto son dos nuevos delanteros los que ha sumado Emelec en este mercado de transferencias tras haber ya fichado a Teodoro Arce desde el fútbol de la primera de Paraguay.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Ronnie Carrillo jugó en Portugal y Brasil antes de volver a Ecuador.

En resumen