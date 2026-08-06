“Está acabado…” Revelan una alternativa para “salvar” a Barcelona SC

Barcelona SC pasa un momento muy malo en la LigaPro y en la Copa Ecuador y ahora dan la alternativa para salvarlo.

Barcelona SC vive en el centro de la polémica tras lo sucedido en la Copa Ecuador, pero también por lo malo que vienen siendo los dos últimos años. El equipo amarillo no ganado un solo campeonato desde 2020, pero ahora las malas dirigencias llevaron al equipo a una crisis muy grave.

En medio de todo este mal momento, un ex directivo del club y que también buscó la presidencia del platel, Rafael Verduga, comentó que para que Barcelona SC salga de este mal momento lo mejor es que adopte el modelo de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

“La única solución es una Sociedad Anónima Deportiva. Como club el modelo está acabado“, comentó Verduga en diálogo con Vito Muñoz. Este modelo es una opción que se viene trabajando muy fuerte a la interna de los equipos del fútbol ecuatoriano.

La Sociedad Anónima Deportiva es un modelo que gusta a muchos equipos en el fútbol ecuatoriano y se espera que poco a poco se aplique en los grandes clubes. Otro equipo que también inició el proceso para ser una SAD es Emelec, que incluso abrió una comisión para estudiar esta posibilidad.

Barcelona SC es uno de los equipos más antiguos del fútbol ecuatoriano y que tiene una importante cantidad de socios; esta sería una fuerte resistencia al cambio de modelo. No obstante, las últimas crisis del club pueden moverlo todo en el equipo amarillo.

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Antonio Álvarez ya no es el presidente de Barcelona SC

Todo este mal momento para los amarillos se agudiza ahora con la salida de Antonio Álvarez. El presidente renunció también por los problemas legales que vive y es que podría terminar preso por varios años. Ahora el club podría llegar a tener elecciones en los siguientes meses.

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