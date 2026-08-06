Tras el escándalo en Copa Ecuador: estas serían las salidas en Barcelona SC

Estas serían algunas de las salidas que tendría Barcelona SC, tras el escándalo en la Copa Ecuador.

Barcelona SC protagonizó un gigante escándalo en la Copa Ecuador, tras la alineación indebida de Erick Mendoza y una polémica que lo dejará eliminado del torneo ecuatoriano. No obstante, esto también provocaría diferentes salidas en el club.

Ya Barcelona SC se queda sin chances de ganar un solo campeonato en esta temporada 2026 y repite un año en blanco al igual que en el 2025. Este nuevo fracaso provocaría que el club otra vez tenga varias salidas de jugadores y hasta de directivos.

Las salidas de Barcelona SC tras el escándalo en la Copa Ecuador

En Barcelona SC se darían las siguientes salidas tras este mal 2026 en el caso de los jugadores como Darío Benedetto, Jhonny Quiñónez, José Contreras, entre otros. Jugadores que buscarán un mejor proyecto como Contreras y otros que ya terminan contrato como Benedetto o Quiñónez.

También será otra la gran lista de jugadores que se marchen por bajo rendimiento. Estos no entran, ahora mismo, ni en planes de Farías ni de cualquier otro DT que llegue. Muchos también terminan contrato en esta temporada.

Barcelona SC quedará eliminado en la Copa Ecuador. (Foto: Imago)

César Farías tampoco seguiría en Barcelona SC

El DT venezolano es uno de los grandes responsables de este fracaso en 2026 y ahora mismo estaría a las puertas de dejar el club. Además, el técnico venezolano se quedó sin un respaldo después de que el presidente que lo trajo, Antonio Álvarez, renunció.

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Por otro lado, también se espera salidas a nivel del directorio tras la pésima logística de poner a jugar a un futbolista que no podía hacerlo en el torneo. Además, se especula con las elecciones en las próximas semanas para cambiar el rumbo del club.

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