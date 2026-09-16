Bombazo: Antonio Valencia tendría nuevo equipo en Ecuador

Antonio Valencia podría dejar el retiro para regresar a la actividad en el fútbol ecuatoriano, pero no como jugador o director técnico.

Mientras Jefferson Montero se ofreció a regresar como jugador de la Selección de Ecuador, ahora hay rumores de otro ex referente. Antonio Valencia podría también tener nuevo equipo en el país, pero no como jugador.

Se trata de Antonio Valencia, quien según el rumor podría convertirse en asistente técnico de Gallardo en la Selección de Ecuador. El exjugador, histórico capitán de la Tricolor, conoce de cerca el fútbol ecuatoriano y actualmente desarrolla su carrera desde el banquillo.

En los últimos años, Valencia ha estado vinculado al AV25, club del que es propietario y donde también ejerció funciones como directivo y entrenador. El equipo consiguió el campeonato de la Segunda Categoría de Pichincha en 2023, mientras que Valencia previamente había trabajado como asistente de su hermano Éder antes de asumir la dirección técnica.

El nombre de Valencia no es el único que ha sonado para acompañar al argentino. Patricio Urrutia, Agustín Delgado y Jorge Célico también han aparecido en diferentes versiones relacionadas con una posible presencia ecuatoriana dentro del cuerpo técnico. Célico, de hecho, manifestó públicamente que estaría dispuesto a trabajar como asistente de Gallardo.

Sin embargo, por ahora Gallardo no tendría previsto incluir a ningún ecuatoriano en su staff. La estructura estaría conformada principalmente por colaboradores que ya trabajaron con el argentino, con Hernán Buján como principal ayudante tras la salida de Matías Biscay.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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