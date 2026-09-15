Fue campeón en Ecuador y se ofrece a ser parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo

Un entrenador campeón en el fútbol ecuatoriano se ofreció a ser parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la Selección.

Marcelo Gallardo ya fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y mientras su cuerpo técnico se sigue conformando, desde el país un nombre se ofrece. Un DT campeón en el país se ofreció a ser parte del cuerpo técnico del ex River Plate.

Se trata de Jorge Célico, entrenador argentino que conoce muy bien el fútbol ecuatoriano y que incluso fue campeón del Sudamericano sub 20 con la Tri. El estratega destacó la llegada de Gallardo y dejó abierta la posibilidad de trabajar junto al nuevo seleccionador ecuatoriano: “Si me llama voy corriendo, con todo el amor del mundo”, dijo en Super Deportes.

Célico tiene una amplia trayectoria en Ecuador, donde dirigió a clubes como Universidad Católica, Barcelona SC y Deportivo Quito. Además, fue entrenador de las selecciones juveniles de Ecuador y consiguió el título del Sudamericano Sub-20 de 2019, uno de los logros más importantes de su carrera.

El entrenador también tuvo una etapa al frente de la Selección de Ecuador de mayores. Célico asumió de manera interina en 2017 y posteriormente volvió a dirigir al combinado nacional en 2022, antes de continuar su carrera en el fútbol de clubes.

🔥🇪🇨 "SI GALLARDO MEJORA LO DE BECCACECE EN EL MUNDIAL LE HACEN UN MONUMENTO"



🗯️"Ecuador puede ser la resurreción como DT para Gallardo"



🗯️"Si Gallardo me llama me voy corriendo"



🧠JORGE CÉLICO en @SuperDeporRadio: único DT en conquistar un título con la Selección de Ecuador. pic.twitter.com/FsOEkaj6Ot — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) September 15, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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