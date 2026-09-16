Revelan el primer polémico convocado que tendría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Revelan uno de los primeros convocados de Marcelo Gallardo y habría repercusiones de los hinchas con el nuevo DT de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo prepara su primera convocatoria al frente de la Selección de Ecuador y ya aparece un nombre que podría generar debate entre los aficionados. El nuevo entrenador de la Tricolor tendría entre sus planes a un futbolista que viene de un irregular paso en su carrera ya hace meses.

Se trata de Kendry Páez, quien pertenece al Chelsea y actualmente se mantiene vinculado al equipo Sub-21 del conjunto inglés después de no concretarse una nueva cesión. El mediocampista de 19 años regresó a Londres tras su préstamo en River y Gallardo ya conoce de primera mano sus condiciones ya que fue uno de los que lo pidió en dos ocasiones.

Durante su breve etapa en River Plate, Páez disputó 14 partidos, entre torneo local y Copa Sudamericana. Con Gallardo estuvo en cancha en dos encuentros, ingresando como suplente ante Argentinos Juniors y Banfield; posteriormente, bajo la conducción de Eduardo Coudet, continuó teniendo pocas oportunidades.

El último partido oficial de Páez fue con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. El 30 de junio ingresó durante 11 minutos en la derrota 2-0 ante México, luego de eso estuvo apartado en el ‘Millonario’.

Gallardo presentará en teoría este fin de semana su primera lista para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre. La convocatoria está prevista antes del debut de Ecuador ante Corea del Sur, el 24 de septiembre, en el inicio de la gira asiática que también tendrá un partido frente a Japón el 1 de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Kendry Páez – Chelsea. Foto: Getty.

En resumen