Es tendencia:
logotipo del encabezado
Felipe Caicedo

Felipe Caicedo decide su futuro para el 2026 y sorprende a todos

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo habló de su futuro luego de un irregular año en Barcelona SC, plagado de lesiones.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Felipe Caicedo habla de su futuro para el 2026 ¿se queda en LigaPro? Foto: Getty
Felipe Caicedo habla de su futuro para el 2026 ¿se queda en LigaPro? Foto: Getty

Felipe Caicedo fue sin duda el fichaje más importante de Barcelona SC para este 2025, sin embargo las constantes lesiones musculares lo tuvieron lejos de las canchas. Previo a las vacaciones se sinceró y habló de su futuro para la siguiente temporada, dejando una contundente declaración.

El ex goleador de la Selección de Ecuador confirmó que no seguirá en Barcelona para el 2026, pero también puso en duda su continuidad profesional. “Lo más probable es que me retire, lo de Mario (Pineida) me afectó mucho y no quiero saber nada de fútbol”.

“Tendré que pensar, yo soy más de momentos y venir a Barcelona fue un impulso”, dijo Caicedo casi cerrando la puerta a un segundo año con el club, reconociendo que no fue el aporte esperado.

“En lo personal mal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue una año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. La institución no pasa por un buen momento”, complementó.

Antes de irse también habló de la carta de Antonio Álvarez contra los jugadores y su reclamo por salarios impagos. “Cuando la leía pensé que lo habían hackeado, no está bien lo que escribió. Respeto mucho a Antonio Alvarez, pero esa carta no está a la altura de un dirigente”.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Publicidad
La decisión de Beccacece luego de la queja del padre de Jeremy Sarmiento

ver también

La decisión de Beccacece luego de la queja del padre de Jeremy Sarmiento

Felipe Caicedo – Barcelona

Felipe Caicedo – Barcelona

Tweet placeholder

En resumen

  • Felipe Caicedo confirmó oficialmente que no seguirá en Barcelona SC para la temporada 2026.
  • El exgoleador nacional analiza el retiro profesional tras calificar su año como negativo por las lesiones.
  • Caicedo criticó públicamente la carta de Antonio Álvarez contra los jugadores por reclamos de salarios impagos.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Jugador de Barcelona SC señala directamente al presidente, Antonio Álvarez: "Fue desagradable..."
Fútbol de Ecuador

Jugador de Barcelona SC señala directamente al presidente, Antonio Álvarez: "Fue desagradable..."

Octavio Rivero duda de Barcelona y otro grande de LigaPro ya lo contactó
Fútbol de Ecuador

Octavio Rivero duda de Barcelona y otro grande de LigaPro ya lo contactó

Liga de Quito va por el fichaje de una figura que la "rompió" en Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por el fichaje de una figura que la "rompió" en Barcelona SC

Dimayor anunció si sancionó a Nacional tras título de Copa Colombia
Fútbol de Colombia

Dimayor anunció si sancionó a Nacional tras título de Copa Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo