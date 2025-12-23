Felipe Caicedo fue sin duda el fichaje más importante de Barcelona SC para este 2025, sin embargo las constantes lesiones musculares lo tuvieron lejos de las canchas. Previo a las vacaciones se sinceró y habló de su futuro para la siguiente temporada, dejando una contundente declaración.

El ex goleador de la Selección de Ecuador confirmó que no seguirá en Barcelona para el 2026, pero también puso en duda su continuidad profesional. “Lo más probable es que me retire, lo de Mario (Pineida) me afectó mucho y no quiero saber nada de fútbol”.

“Tendré que pensar, yo soy más de momentos y venir a Barcelona fue un impulso”, dijo Caicedo casi cerrando la puerta a un segundo año con el club, reconociendo que no fue el aporte esperado.

“En lo personal mal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue una año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. La institución no pasa por un buen momento”, complementó.

Antes de irse también habló de la carta de Antonio Álvarez contra los jugadores y su reclamo por salarios impagos. “Cuando la leía pensé que lo habían hackeado, no está bien lo que escribió. Respeto mucho a Antonio Alvarez, pero esa carta no está a la altura de un dirigente”.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Felipe Caicedo – Barcelona

