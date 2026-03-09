Tras perder el Clásico: Este jugador dejaría Emelec ¿Decisión de Vicente Sánchez?

Emelec volvió a perder un partido en la LigaPro y ahora fue ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero. El club no ha ganado en este 2026 y ahora tras caer ante Barcelona SC se confirmó que un jugador del plantel azul dejaría la plantilla y se marcharía del club.

De acuerdo a la información de Ronald Pin, Jaime Ayoví dejaría Emelec en esta semana. El histórico delantero ya se ha quedado sin “espacio” en el once y como recambio del club. Vicente Sánchez prioriza otras opciones y la ‘Yoya’ ya se marcharía del plantel.

Cuando llegó en 2023, Jaime Ayoví lo hizo para ayudar al ‘Bombillo’ y en estos últimos 3 años fue clave para salvar al equipo azul del descenso. En este 2026, prácticamente no ha jugado y no tiene minutos con el equipo azul. El delantero ecuatoriano se marcharía y es duda si su carrera sigue.

Emelec ya conformó un equipo muy fuerte en esta temporada, puesto que, el equipo azul fichó varios delanteros y diferentes perfiles en ataque. Por lo cual, Vicente Sánchez tiene varias y buenas opciones en ataque, de ahí que, la ‘Yoya’ casi no cuente.

Jaime Ayoví se marcharía de Emelec. (Foto: Imago)

No se descarta que si Jaime Ayoví deja Emelec, pase a formar parte de la directiva del club. El delantero ya reveló en muchas ocasiones que su intención es ayudar al plantel en todas las posiciones que pueda. De ahí que, se especule con su futuro.

Publicidad

Publicidad

Jaime Ayoví le prestó dinero a Emelec

ver también ¿Se le acabó la temporada? El tiempo de baja de Arroyo Vernaza tras su escalofriante lesión

Jaime Ayoví también le prestó dinero a Emelec en uno de los momentos más duros del club en 2025, de acuerdo a la información de Rahab Villacres. Mostrando los enormes gestos que el jugador está dispuesto a hacer por ayudar a su equipo.

Los números de Jaime Ayoví en 2025

En la temporada 2025, Jaime Ayoví jugó un total de 29 partidos entre todas las competencias en 2026. Marcó 5 goles. Además, el jugador estuvo en cancha poco más de 1.400 minutos.

Encuesta¿Hace bien Emelec en dejar ir a Jaime Ayoví? ¿Hace bien Emelec en dejar ir a Jaime Ayoví? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: