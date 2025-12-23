Con algo de sorpresa, el padre de Jeremy Sarmiento dio una entrevista a El Canal del Fútbol opinando sobre la ausencia de su hijo de la Selección de Ecuador y aunque entendió que hay mejores jugadores en estos momentos, dejó claro que podría estar.

La reacción de Sebastián Beccacece no cambió y por lo menos por ahora parece que jugadores como Nilson Angulo, Alan Minda, Jeremy Arevalo y Gonzalo Plata seguirán primero que Sarmiento en dicha posición.

No es la primera vez que desde el exterior de la Selección de Ecuador piden la convocatoria de Sarmiento. Tras su ausencia en las Eliminatorias el año pasado, varios jugadores colgaron mensajes de apoyo a Sarmiento quien fue excluido mientras elementos con Darwin Guagua fueron incluidos.

Salvo un cambio drástico de situación en el Cremonese o que Sarmiento cambie de equipo y sea titular desde enero, es poco probable que el ecuatoriano regrese a la Selección de Ecuador.

Sarmiento pasó de ser parte de Ecuador en el Mundial 2022 y en la Copa América 2024 a no tener espacio en clubes como el Ipswich Town, Burnley, y ahora el Cremonese.

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

ver también Ecuador cambiará de entrenador luego del Mundial y estos son los primeros candidatos

Jeremy Sarmiento – Cremonese. Foto: Getty

En resumen

El padre de Jeremy Sarmiento cuestionó su ausencia de la Selección de Ecuador mediante una entrevista.

El técnico Sebastián Beccacece prioriza a jugadores como Nilson Angulo y Gonzalo Plata sobre Sarmiento.

El futbolista actualmente milita en el Cremonese tras haber pasado por Ipswich Town y Burnley.

