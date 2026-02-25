Este miércoles 25 de febrero de 2026 se conoció oficialmente la nueva camiseta de la Selección de Ecuador para competir en el Mundial 2026. ‘La Tri’ cumple con la histórica tradición de un gran evento para lanzar su camiseta. En esta ocasión fueron 3.

En un evento de la marca que auspicia a la Selección de Ecuador se pudo conocer la nueva camiseta de ‘La Tri’. Con es histórico, esta cuenta con un color amarillo completo, uniforme histórico que usa la Selección de Ecuador en todos sus torneos..

Como en años anteriores se apuesta por un sólido amarillo y detalles en los hombros de la camiseta, muy similares a los de ediciones anteriores. Además no se abandona ni el rojo ni el azul que están presente en diferentes espacios como los hombros y cuello. Tiene un mensaje en la espalda que dice: “Soñar, trascender y hacer historia”.

La camiseta alterna 2 vuelve a ser blanca y con una pantaloneta igual blanca. Hay detalles azules en los puños y cuello. Además en los costados tiene ciertos mezcla de colores en honor a la bandera de Ecuador. Por otro lado, la alterna 1 tiene un azul oscuro con detalles en cobre y un cuello clásico.

La nueva camiseta de Ecuador para el Mundial 2026. (Marathon)

La nueva piel de la Selección de Ecuador es un anuncio que los aficionados suelen esperar con muchas ansias y más aún cuando llega el Mundial de fútbol, como es esta temporada. Para 2026 nuevamente ‘La Tri’ cuenta con 2 uniformes como sucedió en Qatar 2022.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Ecuador?

La nueva camiseta de la Selección de Ecuador tiene un precio de 79.99 dólares en su versión normal, mientras que en manga larga tiene un valor de 84.99 dólares. El mismo precio será para la primer camiseta suplente y también para la tercera y los uniformes de arquero.

El fixture oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Así será el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio de 2026)

Ecuador vs Curazao (20 de junio de 2026)

Ecuador vs Alemania (25 de junio de 2026)

