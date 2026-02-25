Enner Valencia y Emelec cada vez más cerca de un “The Last Dance”

El gran sueño de la hinchada de Emelec es volver a ver a Enner Valencia con los colores del equipo azul. ‘Superman’ está en la recta final de su carrera, y ahora desde la nueva directiva confiesan que estaría muy cerca de volver al ‘Bombillo’. Pero todo después del Mundial 2026.

En una entrevista en 5G, en Marca 90, Christian Noboa confirmó que hay una opción sobre la mesa para traer de nuevo a Enner Valencia. El goleador ecuatoriano también está interesado. “Yo conversé con él, pero todo dependerá de él”, afirmó el directivo.

Noboa también reconoció que Enner Valencia aún no tiene una propuesta en firme con contrato y todos los detalles como sí lo tiene Ángel Mena. Sin embargo, hay voluntad de cuando termine el Mundial tener una conversación y un posible regreso.

La directiva de José David Jiménez también está trabajando en un fichaje más antes de cerrar el mercado. Sin embargo, aún tienen una prohibición en FIFA que les impide inscribir a sus jugadores nuevos. De ahí que, cualquier negociación esté detenida.

Enner Valencia es el máximo goleador de la Selección de Ecuador, de ahí que, su nombre sea una leyenda total para el campeonato ecuatoriano. De momento, el goleador está “preocupado” en recuperar su mejor nivel para llegar con minutos al Mundial 2026.

¿Cuándo termina el contrato de Enner Valencia con Pachuca?

Enner Valencia termina contrato con Pachuca a finales de 2027. De ahí que, todavía desde el ‘Bombillo’ no hagan una oferta por él. En este mercado de fichajes, la mayoría de jugadores que acabó fichando Emelec son futbolistas que llegaron “libres”.

Todos los fichajes de Emelec

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Estalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz y Víctor Griffith.

