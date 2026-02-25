EN VIVO Y GRATIS Argentinos Jrs. vs. Barcelona por la fase 2 de la Copa Libertadores

Es tendencia:
Barcelona va por la hazaña contra Argentinos Juniors en La Paternal para avanzar en Copa Libertadores y aquí lo puedes seguir EN VIVO.

Tras el 0-1 de la ida, Barcelona visita a Argentinos Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores con el objetivo de ganar por la mínima para al menos forzar los penales. En BOLAVIP lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto.

¿Qué necesitan los equipos para avanzar?

Barcelona debe ganar por la mínima para forzar el empate, ganar por más goles para clasificar; mientras tanto a Argentinos le basta el empate.

¡Arranca la previa!

Barcelona va por la hazaña contra Argentinos Juniors, con seguramente Botafogo esperando en la siguiente fase de la Copa Libertadores.

