Tras el 0-1 de la ida, Barcelona visita a Argentinos Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores con el objetivo de ganar por la mínima para al menos forzar los penales. En BOLAVIP lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto.
Copa Libertadores
EN VIVO Y GRATIS Argentinos Jrs. vs. Barcelona por la fase 2 de la Copa Libertadores
Barcelona va por la hazaña contra Argentinos Juniors en La Paternal para avanzar en Copa Libertadores y aquí lo puedes seguir EN VIVO.
Publicidad
¿Qué necesitan los equipos para avanzar?
Barcelona debe ganar por la mínima para forzar el empate, ganar por más goles para clasificar; mientras tanto a Argentinos le basta el empate.
¡Arranca la previa!
Barcelona va por la hazaña contra Argentinos Juniors, con seguramente Botafogo esperando en la siguiente fase de la Copa Libertadores.
Lee también
Fútbol de Ecuador
¿Qué pasa si Barcelona SC empata, pierde o gana contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores?
Copa Libertadores
¿Qué canal pasa el Argentinos vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?
Fútbol de Ecuador
Por error de Barcelona SC: César Farías perdió a otro jugador en el once
Fútbol de Ecuador