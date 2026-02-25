Toda Colombia sorprendida por las palabras del arquero del Real Madrid sobre Richard Ríos

Lo puso a trabajar en una jugada que estuvo cerca, muy cerca de ser gol. A pesar de que Real Madrid venció a Benfica y lo eliminó en los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26, Thibaut Courtois, arquero del equipo ‘Merengue’, sorprendió a toda Colombia con unas palabras sobre Richad Ríos.

De entrada, la presencia de Ríos en el once titular fue sorpresa ya que era el tercer partido del volante colombiano tras recuperarse de una luxación anterior traumática en el hombro derecho. Y no decepcionó, ya que estuvo a punto de anotar un gol en el mísmisimo estadio Santiago Bernabeu.

Trasncurría el minuto 37 del primer tiempo cuando Richard Ríos demostró por qué estaba sorprendiendo a todo el Real Madrid. El volante colombiano llegó en soledad al área rival, hizo un control dirigido y… ¡Pum! Algunos hinchas de Benfica alcanzaron a gritar gol, pero apareció Thibaut Courtois en todo su esplendor y desvió el remate.

La confesión de Thibaut Courtois sobre Richard Ríos: “Nos crea problemas”

Richard Ríos enfrentó a Thibaut Courtois en la Champions. (Foto: Getty Images)

“Como no jugaba Prestianni no jugaron con un extremo derecho, Ríos estaba más en el medio y ahí nos crea problemas creo que en quién seguía a quién porque se movía mucho, el lateral estaba alto y había espacio que no logramos cerrar bien. Viene el primer gol también y luego es verdad que en la segunda parte creo hemos defendido mejor. Hemos ajustado un poco en el descanso, pero es verdad que en la primera parte hemos sufrido”, confesó el arquero del Real Madrid.

Si bien es cierto que Real Madrid terminó avanzando a los octavos de final con un marcador global de tres goles a uno, el tiro de Richard Ríos que sacó de gran manera Thibaut Courtois pudo haber cambiado para Benfica la historia de esta llave de Champions League. ¡Video!

