Toda Colombia sorprendida por las palabras del arquero del Real Madrid sobre Richard Ríos

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, se refirió a Richard Ríos con unas declaraciones que dejaron sorprendida a toda Colombia.

Por Julio Montenegro

Thibaut Courtois elogió a Richard Ríos.
© Getty ImagesThibaut Courtois elogió a Richard Ríos.

Lo puso a trabajar en una jugada que estuvo cerca, muy cerca de ser gol. A pesar de que Real Madrid venció a Benfica y lo eliminó en los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26, Thibaut Courtois, arquero del equipo ‘Merengue’, sorprendió a toda Colombia con unas palabras sobre Richad Ríos.

De entrada, la presencia de Ríos en el once titular fue sorpresa ya que era el tercer partido del volante colombiano tras recuperarse de una luxación anterior traumática en el hombro derecho. Y no decepcionó, ya que estuvo a punto de anotar un gol en el mísmisimo estadio Santiago Bernabeu.

Trasncurría el minuto 37 del primer tiempo cuando Richard Ríos demostró por qué estaba sorprendiendo a todo el Real Madrid. El volante colombiano llegó en soledad al área rival, hizo un control dirigido y… ¡Pum! Algunos hinchas de Benfica alcanzaron a gritar gol, pero apareció Thibaut Courtois en todo su esplendor y desvió el remate.

La confesión de Thibaut Courtois sobre Richard Ríos: “Nos crea problemas”

Richard Ríos enfrentó a Thibaut Courtois en la Champions. (Foto: Getty Images)

Richard Ríos enfrentó a Thibaut Courtois en la Champions. (Foto: Getty Images)

“Como no jugaba Prestianni no jugaron con un extremo derecho, Ríos estaba más en el medio y ahí nos crea problemas creo que en quién seguía a quién porque se movía mucho, el lateral estaba alto y había espacio que no logramos cerrar bien. Viene el primer gol también y luego es verdad que en la segunda parte creo hemos defendido mejor. Hemos ajustado un poco en el descanso, pero es verdad que en la primera parte hemos sufrido, confesó el arquero del Real Madrid.

La denuncia que hizo Richard Ríos por la ayuda que los árbitros le dieron al Real Madrid en Champions

Video: El tiro de Richard Ríos a Thibaut Courtois que casi es gol en Real Madrid vs. Benfica

Si bien es cierto que Real Madrid terminó avanzando a los octavos de final con un marcador global de tres goles a uno, el tiro de Richard Ríos que sacó de gran manera Thibaut Courtois pudo haber cambiado para Benfica la historia de esta llave de Champions League. ¡Video!

Datos clave

  • Thibaut Courtois afirmó que el movimiento de Richard Ríos creó problemas tácticos al Madrid.
  • El volante Richard Ríos remató al arco en el minuto 37 tras superar una lesión.
  • Courtois confesó que sufrieron en defensa por los espacios que ocupó el colombiano Ríos
Julio Montenegro
