FIFA sorprende a todos y destaca a Kendry Páez: “Estrella…”

Kendry Páez sigue siendo una estrella de futuro para Ecuador, pese a su mal momento en Francia. El ecuatoriano terminará su préstamo en Francia, para que Chelsea le busque un nuevo equipo. Sin embargo, la FIFA no dudó en destacar al jugador ecuatoriano.

En una publicación la FIFA etiqueta a Kendry Páez en las “Diez estrellas adolescentes con la mirada puesta en su primer Mundial“. El ecuatoriano aparece en este listado como la gran “joya” de Ecuador para llegar a la Copa del Mundo y guiar al equipo de Beccacece.

“El pequeño creador de juego Páez ha sido considerado durante mucho tiempo como la próxima gran promesa del fútbol ecuatoriano, y sus primeros pasos en La Tri no han hecho más que reforzar esa opinión”, destaca la FIFA en su artículo para Kendry Páez.

El joven jugador ecuatoriano también es acompañado en este listado por jugadores como: Luke Brooke-Smith (Nueva Zelanda), Pau Cubarsí (España), Yan Diomande (Costa de Marfil), Estevao (Brasil), Lennart Karl (Alemania), Franco Mastantuono (Argentina), Gilberto Mora (México), Ibrahim Mbaye (Senegal), Ryunosuke Sato (Japón), Lamine Yamal (España).

Kendry Páez es convocado a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez se vio envuelto en varias polémicas en el fútbol ecuatoriano y esto parece que lo ha seguido en Europa. En Francia dejaría el Racing de Estrasburgo por este mismo tipo de situaciones. Se reveló que en el equipo no gustaba el “estilo de vida” del ecuatoriano.

Los números de Kendry Páez en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Kendry Páez ha jugado un total de 23 partidos, entre Eliminatorias, Copa América y amistosos. Lleva 2 goles. El jugador ecuatoriano también disputará el que será su primer mundial en 2026 a la edad de 19 años. Es un habitual convocado por Beccacece.

El valor de mercado de Kendry Páez

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. El volante ecuatoriano ha mantenido este valor pese a las grandes polémicas y los pocos minutos en los últimos meses. El volante, ex Independiente del Valle, tiene contrato con Chelsea hasta 2033.

