Figura de LigaPro se ofrece a Liga de Quito ¿lo acepta Tiago Nunes?

Liga de Quito ya trabaja para lo que será el armado del plantel del 2026 y así como los ‘albos’ buscan refuerzos, hay jugadores que también son ofrecidos al club. Este miércoles trascendió que una figura de LigaPro fue ofrecida al equipo y todo dependerá de Tiago Nunes.

Andrés Mena, centrocampista de 25 años de edad y punto alto en El Nacional, fue ofrecido a Liga por su representante. Liga de Quito sigue buscando a un volante central creativo y Mena cumple esas características.

Liga de Quito podría recibir millonarias ofertas por Gabriel Villamil, así como no están definidas las continuidades de Carlos Gruezo o Fernando Cornejo por lo que buscarán un volante más.

Así mismo su representante, en charlas con Sebastián Aconda, contó que no han recibido respuesta oficial de Liga. Se conoce que los capitalinos quieren un volante, un extremo y un delantero.

El otro nombre de El Nacional que sonó para Liga de Quito es Djorkaeff Resco, sin embargo con Independiente del Valle y Mirassol de Brasil también interesados, dependerá del jugador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

