Liga de Quito le remontó a Emelec en la semifinal de ida de la Copa Ecuador pero no sería el único ‘golpe’ que los ‘albos’ le darían a los azules para la siguiente temporada. En plena transmisión revelaron que hay dos titulares que podrían ser objetivo de los ‘albos’.

Es conocido que Liga de Quito busca con urgencia un defensa central, y el apuntado es Diogo Baguí. El joven central acaba contrato en diciembre y aunque lo buscan renovar, podría irse libre.

El segundo es Pedro Ortíz, tras la lesión de Gonzalo Valle y la irregularidad de Alexander Domínguez, Liga va por un arquero y el ecuatoriano es de los más destacados del ámbito local.

Los jugadores de Emelec aquejan varios meses de salario y estarían buscando una salida, sin embargo muchos arrastran valores pendientes de la directiva anterior, más no de la actual.

Tanto Bagui como Ortíz también tienen ofertas del exterior por lo que seguramente Liga tendrá que hacer un desembolso importante para sacarlos de Emelec.

En el caso de Pedro Ortiz, su contrato es hasta el 2027 por lo que tendránn que negociarlo. El deseo del jugador es quedarse en la institución si se resuelven los problemas de este año.

